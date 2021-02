Covid-19, Lazio-Torino: si corre verso il rinvio della partita di Serie A (Di sabato 27 febbraio 2021) Emergenza Covid sempre più grande in casa Torino. Il numero dei giocatori granata positivi sale infatti a otto: a Linetty, Murru, Buongiorno, Baselli, Bremer, Singo e Belotti (sintomatico) si è aggiunto, nel giro di tamponi di giovedì sera, Nkoulou. Se si contano anche i membri dello staff, il numero dei positivi sale invece a 10. Si va dunque verso il rinvio della sfida contro la Lazio, in programma il 2 marzo a Roma. Lazio-Torino, quindi, corre verso il rinvio. Il cluster Il cluster in casa Torino conta attualmente ben 15 persone: ai 10 positivi del gruppo squadra vanno infatti ad aggiungersi 5 familiari. Tutti, fatta eccezione per una persona colpita dalla variante originaria ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 febbraio 2021) Emergenzasempre più grande in casa. Il numero dei giocatori granata positivi sale infatti a otto: a Linetty, Murru, Buongiorno, Baselli, Bremer, Singo e Belotti (sintomatico) si è aggiunto, nel giro di tamponi di giovedì sera, Nkoulou. Se si contano anche i membri dello staff, il numero dei positivi sale invece a 10. Si va dunqueilsfida contro la, in programma il 2 marzo a Roma., quindi,il. Il cluster Il cluster in casaconta attualmente ben 15 persone: ai 10 positivi del gruppo squadra vanno infatti ad aggiungersi 5 familiari. Tutti, fatta eccezione per una persona colpita dalla variante originaria ...

