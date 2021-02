Covid-19, in Abruzzo chiuse le scuole dal 1° marzo fino a nuovi provvedimenti ORDINANZA (Di sabato 27 febbraio 2021) L'Abruzzo dispone la chiusura delle scuole dalle elementari fino alle superiori per l'impennata di contagi: l'indicazione è stata data dalla cabina di regia. L'ORDINANZA che dispone la didattica a distanza dalle elementari alle superiori è stata firmata dal presidente della Giunta Regionale Marco Marsilio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 27 febbraio 2021) L'dispone la chiusura delledalle elementarialle superiori per l'impennata di contagi: l'indicazione è stata data dalla cabina di regia. L'che dispone la didattica a distanza dalle elementari alle superiori è stata firmata dal presidente della Giunta Regionale Marco Marsilio. L'articolo .

