Covid-19, Gismondo: “Chiudere le scuole? Solo come ultima spiaggia” (Di sabato 27 febbraio 2021) L'ultima spiaggia. Va vista così per la microbiologa dell'ospedale Sacco di Milano, Maria Rita Gismondo, l'opzione di un 'lockdown' delle scuole, che svuoti le aule rimpiazzando le lezioni in presenza con la Dad, per fermare la corsa di Sars-CoV-2 e il rischio varianti fra i più piccoli. "Non Chiuderei mai le scuole e i luoghi di cultura - spiega all'Adnkronos Salute - O li Chiuderei come ultima possibile chance contro il virus". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 27 febbraio 2021) L'. Va vista così per la microbiologa dell'ospedale Sacco di Milano, Maria Rita, l'opzione di un 'lockdown' delle, che svuoti le aule rimpiazzando le lezioni in presenza con la Dad, per fermare la corsa di Sars-CoV-2 e il rischio varianti fra i più piccoli. "Noni mai lee i luoghi di cultura - spiega all'Adnkronos Salute - O lipossibile chance contro il virus". L'articolo .

lorepregliasco : Sul Fatto di oggi la dottoressa Gismondo ci dice che sul COVID 'abbiamo perso troppo tempo'. Vero: ad ascoltare le… - fattoquotidiano : UN ANNO DI COVID Un anno fa, l’équipe del laboratorio di Microbiologia del Sacco di Milano individuò il primo caso… - orizzontescuola : Covid-19, Gismondo: “Chiudere le scuole? Solo come ultima spiaggia” - zappas10 : RT @Adnkronos: #Covid Italia, #Gismondo: '#Scuole chiuse ultima spiaggia, investire per evitarlo' - borrillo62 : RT @Adnkronos: #Covid Italia, #Gismondo: '#Scuole chiuse ultima spiaggia, investire per evitarlo' -