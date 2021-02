Covid | 18 916 nuovi casi e 280 morti

(Di sabato 27 febbraio 2021) Sono 18.916 Icontagi perin italia, per 323.047 test tra molecolari e antigenici. Mentre sono 280 i decessi. Il tasso di positività è al 5,8% in calo dal 6,3% di 24 ore fa. Ieri i contagi erano stati 20.499, per 325.404 tamponi e 253. Così secondo i dati diffusi dal ministero della Salute.

Sono 18.916 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 20.499) a fronte di 323.047 tamponi effettuati su un totale di 38.875.863...