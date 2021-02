Costacurta: “Inter favorita per scudetto ma Milan e Juventus ci sono. Pirlo geniale…” (Di sabato 27 febbraio 2021) Interessante Intervista rilasciata a Fanpage.it da Alessandro Billy Costacurta, storico ex difensore anche del Milan e della Nazionale italiana. L'ex giocatore ha parlato della corsa scudetto in Serie A con particolare riferimento all'Inter capolista e alla Juventus, considerata, insieme ai rossoneri del Diavolo, la rivale numero uno dei nerazzurri.Costacurta e lotta al Tricolorecaption id="attachment 590519" align="alignnone" width="571" Costacurta (Getty Images)/caption"La Juve e il Milan sono le antagoniste dell’Inter per lo scudetto. I bianconeri hanno però la rosa migliore e ha un allenatore che sta imparando ed è geniale. Pirlo darà molto e ha ... Leggi su itasportpress (Di sabato 27 febbraio 2021)essantevista rilasciata a Fanpage.it da Alessandro Billy, storico ex difensore anche dele della Nazionale italiana. L'ex giocatore ha parlato della corsain Serie A con particolare riferimento all'capolista e alla, considerata, insieme ai rossoneri del Diavolo, la rivale numero uno dei nerazzurri.e lotta al Tricolorecaption id="attachment 590519" align="alignnone" width="571"(Getty Images)/caption"La Juve e ille antagoniste dell’per lo. I bianconeri hanno però la rosa migliore e ha un allenatore che sta imparando ed è geniale.darà molto e ha ...

