Così il Pentagono vuole lanciare il 5G nello Spazio (Di sabato 27 febbraio 2021) “Qualsiasi aspetto del 5G applicato a qualsiasi aspetto dei sistemi spaziali è di potenziale interesse”. È quanto si legge in un’indagine di mercato avviata dal Pentagono, già centrale nella strategia statunitense sul 5G, in materia di Space Data Transport. Per rispondere c’è tempo fino al 18 marzo. L’aeronautica statunitense, infatti, sta valutando come la rete di prossima generazione possa migliorare il modo in cui grandi volumi di dati si possono sposare sul pianeta Terra ma anche oltre, cioè verso e dallo Spazio. Ci sono dieci aree di potenziale interesse che coprono le comunicazioni tra la Terra e i veicoli spaziali, il controllo dei sistemi da accessi non autorizzati e l’Internet delle cose spaziali. Intanto, l’utilizzo del 5G per ripensare la logistica di magazzino o rivoluzionare le cure mediche sono tra le applicazioni del 5G già in fase di ... Leggi su formiche (Di sabato 27 febbraio 2021) “Qualsiasi aspetto del 5G applicato a qualsiasi aspetto dei sistemi spaziali è di potenziale interesse”. È quanto si legge in un’indagine di mercato avviata dal, già centrale nella strategia statunitense sul 5G, in materia di Space Data Transport. Per rispondere c’è tempo fino al 18 marzo. L’aeronautica statunitense, infatti, sta valutando come la rete di prossima generazione possa migliorare il modo in cui grandi volumi di dati si possono sposare sul pianeta Terra ma anche oltre, cioè verso e dallo. Ci sono dieci aree di potenziale interesse che coprono le comunicazioni tra la Terra e i veicoli spaziali, il controllo dei sistemi da accessi non autorizzati e l’Internet delle cose spaziali. Intanto, l’utilizzo del 5G per ripensare la logistica di magazzino o rivoluzionare le cure mediche sono tra le applicazioni del 5G già in fase di ...

DamageGi : @Veg_Markuz Eh, Biden si e trovato di fronte il Pentagono che gli ha detto: sei il Presidente, fai il Presidente. D… - Pietrowich : Così dice il #pentagono: «At the same time, we have acted in a deliberate manner that aims to de-escalate the overa… - lucaberta : @KersevanRoberto The neo-conservatives are back. Si chiamano così ma da svariate decadi sono ben più allineati con… - melissalamitica : @DeptofDefense arrivo al punto secondo una tecnica cinese a disegno dei gusti di una persona si può realizzare una… - info_zampa : @TheSclerochron1 Quando miliardi di persone non avranno né cibo né acqua e nemmeno luoghi in cui vivere a causa dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Pentagono Così in Medio Oriente Biden inaugura la 'diplomazia delle armi' Le operazioni delle ultime ore sono per il Pentagono una 'risposta militare proporzionata', decisa ... l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti - così come Israele. Ha espresso la sua posizione sull'...

Più Difesa tra Italia e Usa. Ecco le opportunità di collaborazione con Biden L'AUTOCRITICA DEL PENTAGONO Da tempo il Pentagono è in "autocritica su processi di procurement lunghi e farraginosi", su pratiche burocratiche che "ricercano la perfezione del prodotto, e così ...

Il regalo di Natale del vaccino americano: “Il 40% di dosi in più” La Repubblica Le operazioni delle ultime ore sono per iluna 'risposta militare proporzionata', decisa ... l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti -come Israele. Ha espresso la sua posizione sull'...L'AUTOCRITICA DELDa tempo ilè in "autocritica su processi di procurement lunghi e farraginosi", su pratiche burocratiche che "ricercano la perfezione del prodotto, e...