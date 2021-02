Cosa sono le ‘Spac’ e perché saranno il futuro delle medie imprese (Di sabato 27 febbraio 2021) Dove trovo i soldi per finanziare i miei investimenti? È la domanda più ricorrente tra gli imprenditori del nostro paese; una domanda che oggi assume nell’immaginario collettivo una connotazione di disperazione visto che le fonti classiche, il patrimonio familiare e il credito bancario, si sono prosciugate o comunque sensibilmente ridimensionate. Ma è anche una domanda che si fanno in pochi! Non meravigliatevi perché la spiegazione sta tutta nella finalità di quella richiesta: investimenti. Come ho già sostenuto su queste colonne, infatti, nel nostro Paese la finalità della destinazione dei finanziamenti, come si dice in “banchese”, non è lo sviluppo ma, nel 75% circa dei casi, la sopravvivenza. Qui invece parliamo di crescita del valore dell’impresa attraverso l’utilizzo di quelle somme di danaro. E quei pochi che si pongono quella domanda a breve si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) Dove trovo i soldi per finanziare i miei investimenti? È la domanda più ricorrente tra gli imprenditori del nostro paese; una domanda che oggi assume nell’immaginario collettivo una connotazione di disperazione visto che le fonti classiche, il patrimonio familiare e il credito bancario, siprosciugate o comunque sensibilmente ridimensionate. Ma è anche una domanda che si fanno in pochi! Non meravigliatevila spiegazione sta tutta nella finalità di quella richiesta: investimenti. Come ho già sostenuto su queste colonne, infatti, nel nostro Paese la finalità della destinazione dei finanziamenti, come si dice in “banchese”, non è lo sviluppo ma, nel 75% circa dei casi, la sopravvivenza. Qui invece parliamo di crescita del valore dell’impresa attraverso l’utilizzo di quelle somme di danaro. E quei pochi che si pongono quella domanda a breve si ...

