Cosa rivela la nomina di Minniti nella fondazione di Leonardo (Di sabato 27 febbraio 2021) Marco Minniti torna al centro delle cronache. Questa volta non per la politica, ma per la sua vita al di là di essa: l’ex ministro dell’Interno si trasferisce infatti nella neonata fondazione di Leonardo (Med-Or) che, secondo l’azienda strategica, sarà “un ponte attraverso il quale fare circolare idee, programmi e progetti” dal Mediterraneo allargato all’Estremo Oriente InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 27 febbraio 2021) Marcotorna al centro delle cronache. Questa volta non per la politica, ma per la sua vita al di là di essa: l’ex ministro dell’Interno si trasferisce infattineonatadi(Med-Or) che, secondo l’azienda strategica, sarà “un ponte attraverso il quale fare circolare idee, programmi e progetti” dal Mediterraneo allargato all’Estremo Oriente InsideOver.

Axily2 : *Inserire bestemmie e io che tiro giù il calendario* Ma perché qualsiasi cosa che devo fare si rivela complicata il… - _themoongirl_ : Un ragazzo puro, di vent'anni, me lo allontani, blocchi ogni sua attività, denigri, e per cosa? Per una cosa infond… - maruzzella_p : Facebook è quella cosa che ti rivela la cruda realtà. ???????? #siamocircondati #noeunesercitazione - Onorio_Ferraro : Uno studio della CNBC rivela che 'Dopo essere rimasti a casa per quasi un anno, gli americani avrebbero dato qualsi… - BarneyGumble_IT : @PoliticaPerJedi @matteorenzi Scusa ma l'ha già spiegato mi pare. Ha fatto una conferenza come ne fa tante in tutto… -