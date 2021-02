Coronavirus USA: approvato piano da 1.900 miliardi (Di sabato 27 febbraio 2021) La lotta contro il Covid sta procedendo spedita in USA. Dopo essersi da poco insediato come nuovo presidente, Joe Biden sta iniziando ad avere i primi risultati. La Camera ha approvato il maxi piano di aiuti voluto proprio da Biden allo scopo di contrastare i terribili effetti della pandemia di Coronavirus negli Stati Uniti. Si è ora in attesa dell'approvazione del Senato. Intanto le vaccinazioni procedono spedite nel Paese: fino ad oggi sono state somministrate 50 milioni di dosi. approvato piano anti-Covid da 1.900 miliardi La Camera ha approvato in USA il grande piano di aiuti messo a punto dall'amministrazione di Joe Biden allo scopo di contrastare la pandemia di Covid e la crisi economica che ne consegue. Il maxi piano da 1.900 ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 27 febbraio 2021) La lotta contro il Covid sta procedendo spedita in USA. Dopo essersi da poco insediato come nuovo presidente, Joe Biden sta iniziando ad avere i primi risultati. La Camera hail maxidi aiuti voluto proprio da Biden allo scopo di contrastare i terribili effetti della pandemia dinegli Stati Uniti. Si è ora in attesa dell'approvazione del Senato. Intanto le vaccinazioni procedono spedite nel Paese: fino ad oggi sono state somministrate 50 milioni di dosi.anti-Covid da 1.900La Camera hain USA il grandedi aiuti messo a punto dall'amministrazione di Joe Biden allo scopo di contrastare la pandemia di Covid e la crisi economica che ne consegue. Il maxida 1.900 ...

repubblica : Covid, Usa: via libera della Fda al vaccino Johnson&Johnson: Gli esperti della Food and Drug Administration hanno v… - RaiNews : Coronavirus, gli Usa si avvicinano ai 500mila morti - generacomplotti : RT @layer_deep: @bildarte Talmente famoso che è stato rimproverato due volte dal North Carolina Board of Medical Examiners per condotta non… - QdSit : Gli esperti della #Fda, la Food and Drug Administration statunitense, hanno votato per raccomandare all’Agenzia di… - Rossana86448038 : RT @sole24ore: #Coronavirus oggi Usa: Camera approva pacchetto aiuti anti-#COVID a 1,9 miliardi dollari #vaccini -