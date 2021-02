Coronavirus, sono 1.126 nuovi casi in Toscana (età media 42 anni) e i 20 decessi (Di sabato 27 febbraio 2021) Ecco il bollettino della Regione di sabato 27. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono complessivamente 1.053 (46 in più rispetto a ieri) Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 27 febbraio 2021) Ecco il bollettino della Regione di sabato 27. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covidcomplessivamente 1.053 (46 in più rispetto a ieri)

repubblica : Coronavirus Bologna: a 11 anni è in rianimazione al Sant'Orsola: Non sono presenti altre patologie: versa in gravi… - RegLombardia : #LNews A fronte di 46.725 tamponi effettuati, sono 4.557 i nuovi positivi (9,7%). I guariti/dimessi sono 1.071. ??… - ilpost : A Auckland hanno trovato una nuova singola persona positiva al coronavirus. Visto che non sono riusciti a ricostrui… - gsoricaro : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, il bollettino del 27 febbraio: 18.916 nuovi casi, i morti sono 280 - reggiotv : In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 549.628 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 582.134 (allo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sono Covid: 18.916 nuovi positivi, 280 morti Sono 18.916 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i positivi erano stati 20.499. Le vittime sono invece 280, in ...

Covid, 18.916 nuovi casi e 280 decessi 17.29 Covid, 18.916 nuovi casi e 280 decessi Nelle 24 ore sono 18.916 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, in calo rispetto ai 20.499 del giorno prima. 323.047 i tamponi processati, - 2mila, con un tasso di positività che scende dal 6,3% al 5,8%.

Coronavirus, sono 1.126 nuovi casi in Toscana (età media 42 anni) e i 20 decessi Il Tirreno Covid Campania, 2.215 contagi e 14 morti: bollettino 27 febbraio Sono 2.215 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 14 morti. La Campania è per il quarto giorno consecutivo sopra i 2mila casi. I tamponi ...

Covid, contagi in calo da metà gennaio in sanitari e over 80: l'effetto vaccini Dalla seconda metà di gennaio netto calo di casi di Covid per la popolazione di età superiore agli 80 anni. «A partire dalla seconda metà di gennaio si osserva un trend ...

18.916 i test positivi alregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i positivi erano stati 20.499. Le vittimeinvece 280, in ...17.29 Covid, 18.916 nuovi casi e 280 decessi Nelle 24 ore18.916 i nuovi casi diregistrati in Italia, in calo rispetto ai 20.499 del giorno prima. 323.047 i tamponi processati, - 2mila, con un tasso di positività che scende dal 6,3% al 5,8%.Sono 2.215 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 14 morti. La Campania è per il quarto giorno consecutivo sopra i 2mila casi. I tamponi ...Dalla seconda metà di gennaio netto calo di casi di Covid per la popolazione di età superiore agli 80 anni. «A partire dalla seconda metà di gennaio si osserva un trend ...