Coronavirus, Sardegna prima regione in zona bianca (Di sabato 27 febbraio 2021) La Sardegna diventa la prima regione ad entrare in zona bianca. L'Isola ha l'indice RT più basso di tutta Italia, che si attesta sullo 0.68 I numeri sono da zona bianca, e la Sardegna è la prima regione a ottenere le misure di contenimento minime. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato oggi l'ordinanza, che entrerà in vigore dopo che per la terza settimana consecutiva nell'isola le cifre sono state confortanti. Infatti, queste ultime hanno giustificato una riduzione delle misure di contenimento della pandemia. L'RT è il più basso in tutta Italia, e si attesta sullo 0.68. Inoltre, nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 70 nuovi casi, con un tasso di positività ...

