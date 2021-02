Coronavirus, Sardegna in zona bianca. Palestre e ristoranti aperti, discoteche chiuse: cosa si potrà fare nella fascia più bassa di rischio (Di sabato 27 febbraio 2021) Tra le ordinanze firmate poche ore fa dal ministro della Salute Roberto Speranza sui nuovi colori delle Regioni, la Sardegna è la prima Regione ad aver ufficialmente inaugurato la zona bianca. Da lunedì primo marzo la fascia di rischio più bassa di tutte, finora mai raggiunta da nessun territorio, allenterà al minimo indispensabile le misure anti Covid. E mentre è in corso la riunione tra ministero della Salute, Istituto superiore di Sanità e Regione Sardegna per definire nei dettagli le modalità di attuazione della nuova fascia, i cittadini sardi si preparano alle riaperture imminenti. I requisiti per la fascia bianca Per entrare in zona bianca il territorio in questione deve ... Leggi su open.online (Di sabato 27 febbraio 2021) Tra le ordinanze firmate poche ore fa dal ministro della Salute Roberto Speranza sui nuovi colori delle Regioni, laè la prima Regione ad aver ufficialmente inaugurato la. Da lunedì primo marzo ladipiùdi tutte, finora mai raggiunta da nessun territorio, allenterà al minimo indispensabile le misure anti Covid. E mentre è in corso la riunione tra ministero della Salute, Istituto superiore di Sanità e Regioneper definire nei dettagli le modalità di attuazione della nuova, i cittadini sardi si preparano alle riaperture imminenti. I requisiti per laPer entrare inil territorio in questione deve ...

Dome689 : RT @Open_gol: Locali e bar si preparano alla riapertura oltre le 18. Via libera a palestre, piscine, musei e cinema. Discoteche, fiere e co… - PLANETHOTEL_NET : RT @Open_gol: Locali e bar si preparano alla riapertura oltre le 18. Via libera a palestre, piscine, musei e cinema. Discoteche, fiere e co… - sardanews : Coronavirus: 6 decessi. I contagi sono 87 in Sardegna e 2 nell’Oristanese - vivere_sardegna : Coronavirus: il 6 e 7 marzo i cagliaritani potranno fare il tampone gratuitamente, ecco dove - politica_satira : Il #DPCM di #Draghi chiude la stagione sciistica, tutti a fare la settimana bianca in #Sardegna #zonabianca… -