Coronavirus, Sardegna in zona bianca: è la prima regione in Italia (Di sabato 27 febbraio 2021) La Sardegna entra ufficialmente in zona bianca: è la prima regione in Italia dall’inizio della pandemia di Coronavirus È passato ormai un anno dall’inizio della pandemia di Coronavirus in Italia. Un numero di positivi divenuto ormai esorbitante, migliaia di morti e tantissimi danni sia alla popolazione che al paese. L’Italia, dopo aver superato la seconda L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 27 febbraio 2021) Laentra ufficialmente in: è laindall’inizio della pandemia diÈ passato ormai un anno dall’inizio della pandemia diin. Un numero di positivi divenuto ormai esorbitante, migliaia di morti e tantissimi danni sia alla popolazione che al paese. L’, dopo aver superato la seconda L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

veracruz777 : RT @Libero_official: #Sardegna #zonabianca, la prima regione in assoluto da che esiste il sistema a fasce: per #Solinas, il 'riscatto' dopo… - politicaal2G : RT @Libero_official: #Sardegna #zonabianca, la prima regione in assoluto da che esiste il sistema a fasce: per #Solinas, il 'riscatto' dopo… - nuotopuntocom : Nuoto•com | La Sardegna torna zona bianca, riaprono le piscine? - AndreaSamanna : RT @Libero_official: #Sardegna #zonabianca, la prima regione in assoluto da che esiste il sistema a fasce: per #Solinas, il 'riscatto' dopo… - Rosella29755048 : RT @Libero_official: #Sardegna #zonabianca, la prima regione in assoluto da che esiste il sistema a fasce: per #Solinas, il 'riscatto' dopo… -