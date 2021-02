Coronavirus, record storico di nuovi positivi: 798 nelle Marche. Allarme Ancona e Macerata/ Il trend dei contagi (Di sabato 27 febbraio 2021) Ancona - Le Marche torneranno in zona arancione Covid da lunedì, ma intanto i contagi continuano a correre con un nuovo record. Oggi, sabato 27 febbraio, sono stati 798 i nuovi positivi segnalati dal ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 27 febbraio 2021)- Letorneranno in zona arancione Covid da lunedì, ma intanto icontinuano a correre con un nuovo. Oggi, sabato 27 febbraio, sono stati 798 isegnalati dal ...

RaiNews : Oms: il Brasile deve essere un monito per tutto il mondo, la pandemia non è finita e ogni rilassamento è pericoloso - repubblica : Coronavirus nel mondo: Brasile piegato dalla nuova ondata. L'Oms: 'E' una tragedia': Mentre il paese sudamericano r… - DarthDamius : RT @RaiNews: Oms: il Brasile deve essere un monito per tutto il mondo, la pandemia non è finita e ogni rilassamento è pericoloso https://t.… - Ossmeteobargone : RT @RaiNews: Oms: il Brasile deve essere un monito per tutto il mondo, la pandemia non è finita e ogni rilassamento è pericoloso https://t.… - vinierm : RT @RaiNews: Oms: il Brasile deve essere un monito per tutto il mondo, la pandemia non è finita e ogni rilassamento è pericoloso https://t.… -