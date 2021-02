Coronavirus, oltre 2,5 milioni di morti nel mondo. Oms: “quarta ondata” in Brasile, è una “tragedia” (Di domenica 28 febbraio 2021) Sono oltre 113 milioni i casi di Coronavirus diagnosticati nel mondo dall'inizio della pandemia e i morti sono più di 2,5 milioni. I dati riportati dalla Johns Hopkins University parlano di 113.002.186 contagi e 2.507.624 decessi a livello globale. Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito: i casi accertati sono 28.413.373 con 508.307 morti. Intanto, l'Organizzazione mondiale della Sanità ha avvertito sui rischi di una quarta ondata della pandemia di Covid-19 in Brasile, esprimendo profonda preoccupazione per la "tragedia" in corso in questo Paese dell'America Latina. "I brasiliani devono affrontare una possibile quarta ondata", ha detto il direttore dell'Oms per le ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 28 febbraio 2021) Sono113i casi didiagnosticati neldall'inizio della pandemia e isono più di 2,5. I dati riportati dalla Johns Hopkins University parlano di 113.002.186 contagi e 2.507.624 decessi a livello globale. Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito: i casi accertati sono 28.413.373 con 508.307. Intanto, l'Organizzazione mondiale della Sanità ha avvertito sui rischi di unadella pandemia di Covid-19 in, esprimendo profonda preoccupazione per la "" in corso in questo Paese dell'America Latina. "I brasiliani devono affrontare una possibile", ha detto il direttore dell'Oms per le ...

Tg3web : Coronavirus, oltre 4.500 nuovi casi in Lombardia. Dopo Brescia e la Brianza, impennata di contagi anche a Milano. - repubblica : Coronavirus nel mondo: in Brasile oltre 1.500 morti in un giorno. Regno Unito, l'appello della regina: 'Vaccinatevi… - Open_gol : Locali e bar si preparano alla riapertura oltre le 18. Via libera a palestre, piscine, musei e cinema. Discoteche,… - anna30048679 : RT @anna30048679: Da un anno non gli sentivano neanche i polmoni 'non vengo a casa altrimenti ti porto i virus'. Hanno scritto 'come da co… - Carmela_oltre : RT @galatacla: COREA DEL NORD Diplomatico russo con famiglia usa un carrello ferroviario spinto a mano per lasciare la Corea del Nord tra… -