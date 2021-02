Coronavirus nel Lazio, il bollettino di sabato 27 febbraio 2021: 1347 nuovi casi e 20 morti (Di sabato 27 febbraio 2021) nel Lazio, il bollettino di sabato 27 febbraio 2021 : sono 1347 i nuovi casi positivi (571 a Roma città) nelle ultime 24 ore, su oltre 32mila test (di cui oltre 11mila tamponi molecolari). I decessi ... Leggi su leggo (Di sabato 27 febbraio 2021) nel, ildi27: sonopositivi (571 a Roma città) nelle ultime 24 ore, su oltre 32mila test (di cui oltre 11mila tamponi molecolari). I decessi ...

