Coronavirus Napoli | due casi di variante brasiliana al Cotugno

(Di sabato 27 febbraio 2021), duedisono stati individuati all’ospedale, afferente all’Azienda ospedaliera dei Colli. Si tratta di due pazienti, uno ancora ricoverato in regime di ricovero ordinario e in buone condizioni di salute, un altro già dimesso. I duesono emersi da un’attività svolta a campione. Secondo quanto si apprende, il paziente ancora ricoverato non proveniva da viaggi all’estero. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Due casi di variante brasiliana del virus SarsCoV2 sono stati sequenziati per la prima volta in Campania . Lo si apprende da fonti dell' Azienda ospedaliera dei Colli di(Monaldi, Cotugno e Cto). I due sequenziamenti riguardano pazienti del Cotugno, uno attualmente ricoverato ed in condizioni definite 'stabili', un altro dimesso da qualche giorno.