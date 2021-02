Coronavirus Lazio, 1.347 nuovi casi e 20 morti: bollettino 27 febbraio (Di sabato 27 febbraio 2021) Sono 1.347 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 20 morti. Oltre 32mila i tamponi fatti nelle ultime 24 ore. I guariti da ieri sono stati 1.096. “Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. I casi a Roma città sono a quota 500” dice l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Nella Asl Roma 1 – si legge nel bollettino – sono 174 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono 8 i ricoveri. Si registrano 4 decessi di 55, 77, 78 e 90 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 319 i ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 27 febbraio 2021) Sono 1.347 icontagi danelsecondo ilreso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 20. Oltre 32mila i tamponi fatti nelle ultime 24 ore. I guariti da ieri sono stati 1.096. “Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. Ia Roma città sono a quota 500” dice l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Nella Asl Roma 1 – si legge nel– sono 174 inelle ultime 24 ore e si tratta diisolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono 8 i ricoveri. Si registrano 4 decessi di 55, 77, 78 e 90 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 319 i ...

divorex82 : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #27febbraio. #SaluteLazio - AloiseAndrea : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #27febbraio. #SaluteLazio - rep_roma : Coronavirus, in Lazio 1.347 nuovi positivi. Venti i decessi. 'Al via la prenotazioni per gli over 70' [aggiornament… - lifestyleblogit : Coronavirus Lazio, 1.347 nuovi casi e 20 morti: bollettino 27 febbraio - - ecarpinum : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: D'Amato: Oggi su oltre 11 mila tamponi nel Lazio (-3.424) e quasi 21 mila antigenici per un totale di oltre… -