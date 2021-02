Coronavirus Lazio, 1.347 nuovi casi e 20 decessi nelle ultime 24 ore: i dati aggiornati (Di sabato 27 febbraio 2021) «Oggi su oltre 11 mila tamponi nel Lazio e quasi 21 mila antigenici per un totale di oltre 32 mila test, si registrano 1.347 casi positivi, 20 i decessi e 1.096 i guariti. Aumentano i decessi, mentre diminuiscono i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%». Lo dichiara Alessio D’Amato, Assessore alla Sanità della Regione Lazio. Coronavirus 27 febbraio: dati aggiornati nelle ASL di Roma I casi a Roma città sono a quota 500. In settimana al via il servizio di prenotazione online per la fascia degli over 70 anni. Nella Asl Roma 1 sono 174 i casi nelle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 febbraio 2021) «Oggi su oltre 11 mila tamponi nele quasi 21 mila antigenici per un totale di oltre 32 mila test, si registrano 1.347positivi, 20 ie 1.096 i guariti. Aumentano i, mentre diminuiscono i, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%». Lo dichiara Alessio D’Amato, Assessore alla Sanità della Regione27 febbraio:ASL di Roma Ia Roma città sono a quota 500. In settimana al via il servizio di prenotazione online per la fascia degli over 70 anni. Nella Asl Roma 1 sono 174 i...

