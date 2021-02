Coronavirus Italia, il bollettino del 27 febbraio: 18.916 contagi, positività al 5,8% (Di sabato 27 febbraio 2021) E' di 18.916 il totale dei nuovi casi registrato nelle ultime 24 ore in Italia.Sono 18.916 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 27 febbraio, secondo il bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute.I test effettuati, tra antigenici e molecolari, sono stati 323.047. Da ieri sono stati registrati altri 280 morti, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus i contagi nel nostro Paese sono 2.907.825. I tamponi fatti da ieri sono stati 323.047. L'indice di positività al 5,8%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.216, 22 in più rispetto a ieri. La Regione ha registrato il più alto numero di contagi su base giornaliera è la Lombardia, seguita dall'Emilia Romagna. Leggi su mediagol (Di sabato 27 febbraio 2021) E' di 18.916 il totale dei nuovi casi registrato nelle ultime 24 ore in.Sono 18.916 i nuovidainoggi, 27, secondo ildella Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute.I test effettuati, tra antigenici e molecolari, sono stati 323.047. Da ieri sono stati registrati altri 280 morti, dall’inizio dell’epidemia dinel nostro Paese sono 2.907.825. I tamponi fatti da ieri sono stati 323.047. L'indice dial 5,8%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.216, 22 in più rispetto a ieri. La Regione ha registrato il più alto numero disu base giornaliera è la Lombardia, seguita dall'Emilia Romagna.

