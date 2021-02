Coronavirus in Lombardia, il bollettino di sabato 27 febbraio 2021: 4.191 positivi e 49 decessi nelle ultime 24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Coronavirus in Lombardia, il bollettino di sabato 27 febbraio. Sono 49 le persone decedute a causa del Coronavirus nelle ultime 24 ore in Lombardia, facendo salire così il totale di morti, dall'inizio ... Leggi su leggo (Di sabato 27 febbraio 2021)in, ildi27. Sono 49 le persone decedute a causa del24 ore in, facendo salire così il totale di morti, dall'inizio ...

borghi_claudio : Fino ad oggi c'era il nulla, oggi c'è un MINIMO accenno di crescita dei dati. Nessuna crescita nei decessi. Continu… - RegLombardia : #Covid19 ??La nuova Ordinanza del Ministero della Salute colloca la Lombardia in “zona arancione” a partire da luned… - RegLombardia : #LNews A fronte di 46.725 tamponi effettuati, sono 4.557 i nuovi positivi (9,7%). I guariti/dimessi sono 1.071. ??… - infoitinterno : Coronavirus in Lombardia, altri 49 decessi da ieri. Sono 435 le persone in rianimazione - varesenews : Coronavirus: i nuovi positivi sono 245 nel Varesotto, 4.191 in Lombardia -