Coronavirus in Lombardia, altri 49 decessi da ieri. Sono 435 le persone in rianimazione (Di sabato 27 febbraio 2021) Il bollettino del 27 febbraio altri 49 decessi per Coronavirus in Lombardia in 24 ore. Il dato aggiornato è di 28.324 decessi in Regione dall’inizio dell’epidemia. ieri il numero di morti per Covid era stato 47. Sono 38 i nuovi ingressi in terapia intensiva, per un totale di 435 pazienti ricoverati (+19). Sono invece 4.062 le persone ricoverate con sintomi e 59.217 quelle in isolamento domiciliare. Aumentano i guariti e i dimessi: 407.514, +1.695 persone in 24 ore (ieri erano stati +1.071). Da ieri Sono stati registrati 4.191 casi a fronte di 45.865 tamponi, in leggera diminuzione rispetto a ieri quando i casi erano stati 4.557 e i tamponi 46.725. ... Leggi su open.online (Di sabato 27 febbraio 2021) Il bollettino del 27 febbraio49perinin 24 ore. Il dato aggiornato è di 28.324in Regione dall’inizio dell’epidemia.il numero di morti per Covid era stato 47.38 i nuovi ingressi in terapia intensiva, per un totale di 435 pazienti ricoverati (+19).invece 4.062 lericoverate con sintomi e 59.217 quelle in isolamento domiciliare. Aumentano i guariti e i dimessi: 407.514, +1.695in 24 ore (erano stati +1.071). Dastati registrati 4.191 casi a fronte di 45.865 tamponi, in leggera diminuzione rispetto aquando i casi erano stati 4.557 e i tamponi 46.725. ...

