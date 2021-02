Coronavirus in Italia, il bollettino di sabato 27 febbraio 2021: 18.916 nuovi positivi e 280 morti. Indice contagio cala, ma crescono ... (Di sabato 27 febbraio 2021) Coronavirus in Italia, il bollettino di sabato 27 febbraio 2021. Questi i dati di oggi del ministero della Salute: 18.916 positivi e 280 morti nelle ultime 24 ore . I decessi ieri sono stati 253. I ... Leggi su leggo (Di sabato 27 febbraio 2021)in, ildi27. Questi i dati di oggi del ministero della Salute: 18.916e 280nelle ultime 24 ore . I decessi ieri sono stati 253. I ...

you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 3.998.727 Di cui prime dosi: 2.628.354 Di cu… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 27 febbraio: 18.916 nuovi casi e 280 morti - ilpost : Possiamo produrre i vaccini per il coronavirus in Italia? Dipende cosa si intende per “produrre”: - GiorgioCarbon12 : RT @Libero_official: #Sardegna #zonabianca, la prima regione in assoluto da che esiste il sistema a fasce: per #Solinas, il 'riscatto' dopo… - ilquotidianoweb : #Coronavirus in #Italia, 18.916 nuovi casi e 280 morti. Scende il tasso di positività -