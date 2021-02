Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di sabato 27 febbraio 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 27 febbraio Ritornano sotto i 20mila i contagi giornalieri in Italia. Sono 18.916 i nuovi casi a fronte di oltre 323mila tamponi. Tasso di positività in leggera diminuzione (intorno al 5,8%). Se si considerano solo i molecolari resta stabile all’11,6%. In leggera salita i decessi (280), mentre ritornano a scendere gli ingressi in terapia intensiva (166). Continua l’incremento della pressione ... Leggi su newsmondo (Di sabato 27 febbraio 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 27 febbraio Ritornano sotto i 20mila i contagi giornalieri in. Sono 18.916 i nuovi casi a fronte di oltre 323mila tamponi. Tasso di positività in leggera diminuzione (intorno al 5,8%). Se si considerano solo i molecolari resta stabile all’11,6%. In leggera salita i decessi (280), mentre ritornano a scendere gli ingressi in terapia intensiva (166). Continua l’incremento della pressione ...

