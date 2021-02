Coronavirus in Italia, il bollettino del 27 febbraio: 18.916 nuovi positivi (Di sabato 27 febbraio 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, sabato 27 febbraio 2021, registrano registrano 18.916 casi e 280 vittime. Ancora alto il numero dei nuovi positivi giornalieri, salgono anche se di poco i decessi rispetto a ieri. Tasso di positività al 5,9%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 411.966 con un incremento di 7.302 casi. 163 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 11.320 unità, un numero stabile rispetto al giorno precedente. Continua a salire rispetto a ieri il numero delle persone in isolamento domiciliare e rimane ancora sotto i 20mila il totale dei ricoverati, oggi è di 18.372 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e ... Leggi su 361magazine (Di sabato 27 febbraio 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, sabato 272021, registrano registrano 18.916 casi e 280 vittime. Ancora alto il numero deigiornalieri, salgono anche se di poco i decessi rispetto a ieri. Tasso dità al 5,9%. Gli aggiornamenti Gli attualiinsono un totale di 411.966 con un incremento di 7.302 casi. 163 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 11.320 unità, un numero stabile rispetto al giorno precedente. Continua a salire rispetto a ieri il numero delle persone in isolamento domiciliare e rimane ancora sotto i 20mila il totale dei ricoverati, oggi è di 18.372 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e ...

