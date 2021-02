Coronavirus in Italia, il bollettino del 27 febbraio: 18.916 nuovi casi, i morti sono 280 (Di sabato 27 febbraio 2021) sono 18.916 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 20.499), a fronte di 323.047 tamponi giornalieri effettuati (ieri 325.404), nel conteggio dei quali rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 5,85% (ieri 6,3%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi, che si sommano a quelli molecolari. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 27 febbraio sulla situazione Coronavirus in Italia. Le vittime sono 280 in un giorno, mentre le terapie intensive salgono a 2.216 (+22), con 163 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN Italia CON MAPPE E INFOGRAFICHE). Leggi su tg24.sky (Di sabato 27 febbraio 2021)18.916 icontagi di Covid-19 in(ieri 20.499), a fronte di 323.047 tamponi giornalieri effettuati (ieri 325.404), nel conteggio dei quali rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 5,85% (ieri 6,3%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi, che si sommano a quelli molecolari. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 27sulla situazionein. Le vittime280 in un giorno, mentre le terapie intensive salgono a 2.216 (+22), con 163ingressi nelle ultime 24 ore (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE INCON MAPPE E INFOGRAFICHE).

