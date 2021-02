Coronavirus, in 7 giorni contagi raddoppiati in Toscana: ecco i numeri che fanno preoccupare. E c'è il mistero varianti (Di sabato 27 febbraio 2021) Per Agenas la nostra regione ha l’Rt più alto d’Italia. Gimbe: in otto province tasso di crescita dei casi del 20%. Triplicati i morti dalla prima ondata Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 27 febbraio 2021) Per Agenas la nostra regione ha l’Rt più alto d’Italia. Gimbe: in otto province tasso di crescita dei casi del 20%. Triplicati i morti dalla prima ondata

Corriere : Dopo quattro settimane di sostanziale stabilità dei contagi, le curve dell’epidemia hanno ricominciato a salire. La… - you_trend : ?? #Coronavirus, medie mobili settimanali e variazione dalla settimana scorsa Casi totali: 15.434 casi in media al… - artecsnc : RT @sabrina__sf: 'Sono morti otto bambini in venti giorni, di cancro, a Taranto. Frega un cazz@ a nessuno. Mica è coronavirus'. - ilfubannato : RT @sabrina__sf: 'Sono morti otto bambini in venti giorni, di cancro, a Taranto. Frega un cazz@ a nessuno. Mica è coronavirus'. - silentman68 : RT @sabrina__sf: 'Sono morti otto bambini in venti giorni, di cancro, a Taranto. Frega un cazz@ a nessuno. Mica è coronavirus'. -