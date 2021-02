Coronavirus, il Cts pensa alla didattica a distanza per tutte le scuole in zona rossa o nei Comuni con alta incidenza di casi (Di sabato 27 febbraio 2021) Mentre in Campania Vincenzo De Luca firma un’ordinanza per chiudere le scuole fino al 14 marzo, da una riunione del Comitato tecnico scientifico emergono nuovi dettagli sulle misure che il governo potrebbe adottare per la scuola in vista del prossimo Dpcm. La didattica a distanza potrebbe essere resa obbligatoria in tutte le scuole in zone rosse, sia locali sia regionali, ma soltanto oltre una determinata soglia di incidenza del virus sulla popolazione. Attualmente, una delle quote in discussione sarebbe intorno ai 250 casi settimanali di Coronavirus ogni 100 mila abitanti, numeri che già riguardano il passaggio in zona rossa, mentre un’altra ipotesi – che non riguarda direttamente il Comitato – è di valutare ... Leggi su open.online (Di sabato 27 febbraio 2021) Mentre in Campania Vincenzo De Luca firma un’ordinanza per chiudere lefino al 14 marzo, da una riunione del Comitato tecnico scientifico emergono nuovi dettagli sulle misure che il governo potrebbe adottare per la scuola in vista del prossimo Dpcm. Lapotrebbe essere resa obbligatoria inlein zone rosse, sia locali sia regionali, ma soltanto oltre una determinata soglia didel virus sulla popolazione. Attualmente, una delle quote in discussione sarebbe intorno ai 250settimanali diogni 100 mila abitanti, numeri che già riguardano il passaggio in, mentre un’altra ipotesi – che non riguarda direttamente il Comitato – è di valutare ...

fisco24_info : Scuola, Cts: Dad per tutti in zona rossa: L'indicazione anche per le zone ad alta incidenza di casi di coronavirus… - Massimi40945796 : RT @LuMo71: Sì, finalmente la CDC aggiorna le linee guida sulla ventilazione per mitigare il rischio covid. Adesso che a questo tema negli… - SiculoAnarkiko : Calo di casi tra sanitari e over 80: «È il primo effetto dei vaccini» Chiusura scuole: Cts riunito alle 19. #COVID19 - Anto202016 : RT @73deva73: #Covid_19 . #Speranza . #CTS . #GovernoConteBis . #5Gennaio2020 . #Procura . #Bergamo . #Italia . #PianoPandemico . #Strage ?… - SoniaLaVera : RT @73deva73: #Covid_19 . #Speranza . #CTS . #GovernoConteBis . #5Gennaio2020 . #Procura . #Bergamo . #Italia . #PianoPandemico . #Strage ?… -