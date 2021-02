Coronavirus, i dati: 18.916 nuovi casi con 323mila tamponi, tasso di positività al 5,8%. Altri 280 morti (Di sabato 27 febbraio 2021) Sono 18.916 i test positivi al Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i positivi erano stati 20.499. Le vittime sono invece 280, in aumento rispetto alle 253 di ieri. Il tasso di positività è al 5,8%. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) Sono 18.916 i test positivi alregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo idel ministero della Salute. Ieri i positivi erano stati 20.499. Le vittime sono invece 280, in aumento rispetto alle 253 di ieri. Ildiè al 5,8%. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati Bollettino del 27 febbraio: i dati della pandemia di oggi in Italia A breve il bollettino di oggi con i dati aggiornati sull'epidemia da Coronavirus in Italia. - - > - -

Coronavirus: nove positivi a Cerveteri, cinque a Ladispoli Coronavirus: nove i positivi a Cerveteri e cinque a Ladispoli. Un guarito a Cerveteri e tre a Ladispoli. Questi i dati forniti dalla Asl Roma 4 sabato 27 febbraio. Coronavirus a Ladispoli e Cerveteri Dall'inizio dell'epidemia sono guarite 10798 persone. Tutto il personale sanitario è sottoposto periodicamente a ...

Covid oggi: bollettino Coronavirus 27 febbraio. Dati Italia ed Emilia Romagna il Resto del Carlino Coronavirus, 2.542 nuovi positivi in regione. Si alza la percentuale La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 7,9%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 214 (+3 rispetto a ieri), 2.178 quelli negli altri reparti Covid (+87) ...

Covid oggi in Lombardia e Italia. Contagi alle stelle Roma, 27 febbraio 2021 - Tornano a crescere i contagi e la terza ondata ora fa davvero paura. Il bollettino odierno parla di 18.916 nuovi casi di positività sul territorio italiano, che portano a 2.90 ...

