Coronavirus, firmata la nuova ordinanza in Campania: scuole chiuse fino al 14 marzo. De Luca: «Rispettate la quarantena» (Di sabato 27 febbraio 2021) È stata firmata la sesta ordinanza dell’era Coronavirus del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che prevede la chiusura delle scuole dal 1° marzo al 14 marzo 2021. Nel testo si legge: «È sospesa l’attività didattica in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dei servizi per l’infanzia (sistema integrato 0-6 anni) nonché delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle università. Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza». L’ordinanza raccomanda inoltre alla popolazione di «evitare tutte le ... Leggi su open.online (Di sabato 27 febbraio 2021) È statala sestadell’eradel presidente della Regione, Vincenzo De, che prevede la chiusura delledal 1°al 142021. Nel testo si legge: «È sospesa l’attività didattica in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dei servizi per l’infanzia (sistema integrato 0-6 anni) nonché delledi ogni ordine e grado, nonché delle università. Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza». L’raccomanda inoltre alla popolazione di «evitare tutte le ...

GazzettaSalerno : Firmata ordinanza, scuole chiuse fino al 14 marzo. - fisco24_info : Marche zona arancione, regole dal 1 marzo: cosa non si può fare: Firmata l'ordinanza per contrastare la diffusione… - notizieoggi24 : Coronavirus, firmata ordinanza regioni. Due in zona rossa, la Sardegna in zona bianca - CittaPienza : 2/2 ?? Firmata l'ordinanza che prevede l'istituzione della zona rossa nella provincia di Siena. Il testo dell'ordi… - CittaPienza : 1/2 ?? Firmata l'ordinanza che prevede l'istituzione della zona rossa nella provincia di Siena. Il testo dell'ordi… -