Coronavirus | cosa sarà consentito nelle aree a bassissimo rischio

Con l'entrata della Sardegna in zona bianca, quest'area è diventata una realtà. Ecco cosa si può fare e cosa non si può fare.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus cosa Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol: la Lazio crolla a Bologna! Live score ... intrigante sfida fra Sinisa Mihajlovic e Simone Inzaghi: che cosa potrà succedere al Dall'Ara? ...arrivati ad un solo punto dalla Juventus quando il campionato si era interrotto per il Coronavirus, ...

Da martedì Romagna in arancione scuro: cosa succede, scuole chiuse Tutta la Romagna in zona arancione scuro da martedì della prossima settimana. E' l'esito dell'incontro di questa mattina tra i sindaci, la Regione e i vertici della direzione Ausl Romagna. I primi ...

Coronavirus, cosa sappiamo sulle varianti californiana e newyorkese Vanity Fair Italia America’s Cup, “New Zealand avrà qualche asso nella manica”. Il pensiero di Carl Whiting Sull’America’s Cup si sono addensate le nuvole del Covid-19. Ad Auckland vige un lockdown di livello 3 ... Dopo i foil piatti e le vele Batman, cosa avranno in serbo questa volta i geniali maori?

Covid Italia, Sestili: "Rt a 1,2 secondo nostri dati"' Lo spiega all'Adnkronos Salute Giorgio Sestili, fisico ideatore della pagina Facebook 'Coronavirus - Dati e analisi scientifiche ... del 21% gli ingressi in terapia intensiva e questa è la cosa più ...

