Coronavirus | ci vorrà ancora tempo prima di abbandonare la ‘vecchia sponda’

di Carmelo Zaccaria La lunga traversata degli umani segnati dal virus procede a rilento, si indugia, a stento, in mezzo al guado. Lo storico inglese Donald Sassoon così descrive questo passaggio: "Alle spalle c'è la vecchia sponda, ma non si riesce a scorgere la nuova, perché travolti da correnti molto forti". La verità è che abbandonare la vecchia sponda, sradicarsi da ciò che siamo, non è mai una cosa semplice. Bloccati in una intercapedine oscura e cisposa, non riconosciamo più il prima, e non ci è chiaro ancora il dopo, perciò vengono a galla timori e scoramenti, fremiti di rabbia e senso di vuoto, si infrange il sogno mitico e ingannevole dell'uomo nocchiero, sovrano invincibile ed incontrastato dell'universo, mentre resta ai margini la convinzione di doversi integrare con gli altri organismi viventi, di conviverci alla ...

