Coronavirus, altri 280 morti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività scende al 5,8% (Di sabato 27 febbraio 2021) Il bollettino del 27 febbraio I nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati oggi 27 febbraio in tutta Italia dal consueto bollettino di ministero della Salute e Protezione civile sono 18.916 a fronte dei +20.499 di ieri e dei +19.886 di due giorni fa. Cifra che porta così il totale dei casi da quando è cominciata l'emergenza sanitaria a 2.907.825. Le persone positive al virus e decedute nelle ultime 24 ore sono 280 – ieri erano state 253 e due giorni fa 308: il bilancio complessivo delle vittime sale così a quota 97.507. Gli italiani e le italiane che risultano in questo momento positivi sono in tutta Italia sono 411.966 (ieri erano 404.664). In testa alla "classifica" delle regioni per incremento di nuovi contagi nelle ultime 24 ore ci sono Lombardia (+4.191), Emilia-Romagna (+2.542) e ...

