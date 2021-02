Coronavirus: 355 nuovi contagi, quasi la metà sono in provincia di Chieti (Di sabato 27 febbraio 2021) Oggi in Abruzzo si registrano 355 nuovi casi positivi al Covid 19, quasi la metà in provincia di Chieti, dove ci sono 160 contagi. Segue la provincia di Pescara, con 84 nuovi positivi, quella dell'... Leggi su chietitoday (Di sabato 27 febbraio 2021) Oggi in Abruzzo si registrano 355casi positivi al Covid 19,laindi, dove ci160. Segue ladi Pescara, con 84positivi, quella dell'...

notiziedabruzzo : #Coronavirus, sabato 27 febbraio. In #Abruzzo 355 nuovi casi positivi. - ABRUZZOLIVETV : #Coronavirus. In #Abruzzo 355 nuovi contagi e 9 #morti. Marsilio chiude tutte le #scuole #abruzzo #Cronaca - marisamoles : RT @IlFriuli: Coronavirus, 468 nuovi casi e 11 decessi in Fvg. Crescono le ospedalizzazioni: sono 62 i ricoveri nelle terapie intensive e 3… - infoitinterno : Coronavirus, 355 nuovi positivi e 9 decessi. Contagiato anche bimbo di 4 mesi - infoitinterno : Coronavirus: 355 nuovi contagi, quasi la metà sono in provincia di Chieti -