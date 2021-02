Coppia scomparsa a Bolzano | il cerchio si stringe | dal fiume spuntano telefono | moschettoni | coperta

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 27 febbraio 2021), ilsi: daldei reperti che potrebbero rivelarsi proprio attinenti e importanti per l’inchiesta. Un, una, un moschettone e una chiave inglese. Ilnon restituisce ancora il corpo di Peter Neumair. In compenso, dall’Adige emergono oggetti che potrebbero essere importantissimi ai fini dell’inchiesta: uncellulare. Una. Deiper le arrampicate in montagna e una chiave inglese. E che già sono nei laboratori dei Ris di Parma per le analisi scientifiche. Verifiche all’interno delle quali è rivolta particolare attenzione ai resti dello smartphone appena rinvenuto. E ...