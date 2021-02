Coppa America | Auckland in lockdown | slitta la finale Luna Rossa - New Zealand?

Agenzia_Ansa : Trionfo di @lunarossa che conquista le due regate della notte contro i britannici di @INEOSTEAMUK e vince la… - Agenzia_Ansa : #LunaRossa vince la Prada Cup e conquista l'accesso alla finale della Coppa America, dove affronterà Team New Zeala… - matteosalvinimi : Dopo 21 anni @lunarossa vola in finale di Coppa America! Trionfo italiano, sia di buon auspicio. ???? #PRADACup… - AntonioBuccieri : #ForzaPalermo ?????? Le due frasi più celebri nella storia della Coppa America - bybrunoferrari : RT @Gazzetta_it: #CoppaAmerica: #Auckland di nuovo in lockdown, slitta la finale #LunaRossa-#NewZealand? -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa America

Rischia di slittare la finale ditra la nostra Luna Rossa e Team New Zealand. Auckland torna infatti in lockdown, la prima ministra Jacinda Arden ha infatti annunciato un nuovo blocco (livello 3) per la città ...Finale diIl lockdown per un singolo nuovo caso di Covid a Auckland fa temere per il via regolare della finale di tra e Team New Zealand . La decisione della premier Arden, con il nuovo ...Il lockdown scatta per un solo contagio, e la città di Auckland a partire da domani e per una settimana resta in confinamento: ecco la strategia della Nuova Zelanda per cercare di ...Il lockdown scatta per un solo contagio, e la città di Auckland a partire da domani e per una settimana resta in confinamento: ecco la strategia della Nuova Zelanda per cercare di ...