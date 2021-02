Controllo del meteo e del clima entro il 2025: ecco la Cina (Di sabato 27 febbraio 2021) La Cina intende manipolare il clima entro il 2025 Controllare il clima sembra essere diventato uno degli obbiettivi principali delle economie più avanzate. Si potrebbe citare la semina delle nuvole, l’iniezione di ioduro d’argento per causare precipitazioni, o ancora l’utilizzo dei razzi antigrandine. Insomma, da tempo i ricercatori cercano metodi e strumenti per estendere i benefici di una pratica che, per ora, non raggiunge il 10% di efficacia. E’ di qualche giorno fa la notizia dell’ambizioso progetto cinese, ovvero la Cina vorrebbe fare un passo avanti in quella direzione riuscendo a manipolare il clima a distanze molto maggiori. Il programma, recentemente annunciato a Pechino , fissa tre obiettivi per ambito e tempo: entro il ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 27 febbraio 2021) Laintende manipolare ililControllare ilsembra essere diventato uno degli obbiettivi principali delle economie più avanzate. Si potrebbe citare la semina delle nuvole, l’iniezione di ioduro d’argento per causare precipitazioni, o ancora l’utilizzo dei razzi antigrandine. Insomma, da tempo i ricercatori cercano metodi e strumenti per estendere i benefici di una pratica che, per ora, non raggiunge il 10% di efficacia. E’ di qualche giorno fa la notizia dell’ambizioso progetto cinese, ovvero lavorrebbe fare un passo avanti in quella direzione riuscendo a manipolare ila distanze molto maggiori. Il programma, recentemente annunciato a Pechino , fissa tre obiettivi per ambito e tempo:il ...

istsupsan : ??#COVID19: TRASMISSIBILITÀ DELLA #VARIANTE INGLESE ??maggiore del 37% rispetto ai ceppi non varianti (stima in line… - ricpuglisi : A mio parere funziona così: a livello politico -non solo in Italia- qualcuno sta apprezzando assai l'utilizzo del… - borghi_claudio : La Russa non ha idea dei tassi di cambio all'epoca del cambio Lira Euro ????? Ha tuttavia ragione sul fatto che PER… - perfe41 : @Corriere il peggior Sindaco nel momento del maggior bisogno di aiuto e controllo sul territorio per la tutela della salute pubblica. - perfe41 : @BeppeSala meraviglioso Sindaco che si deresponsabilizza; controllo sul territorio: zero; nessun controllo del risp… -