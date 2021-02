"Contratto per milioni di dosi". Ma il governo stoppa il Veneto (Di sabato 27 febbraio 2021) Valentina Dardari I due mediatori non hanno risposto alla richiesta dei numeri dei lotti eventualmente disponibili Alla fine dopo trattative e polemiche il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha preferito chiudere la questione con una battuta: “Comprare vaccini per gli altri? Per adesso solo grappa”. Le sue parole sono in risposta a quanto detto qualche giorno fa dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca che, in riferimento all’acquisto tramite intermediari aveva sottolineato che “i vaccini sono un prodotto un po’ diverso dalla grappa barricata”. Le offerte fatte al Veneto Come riportato dal Messaggero, ormai Zaia è stanco di ripetere che il Veneto ha ricevuto almeno venti offerte e che, dopo aver dato tutta la documentazione ai carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità, ha chiesto ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 27 febbraio 2021) Valentina Dardari I due mediatori non hanno risposto alla richiesta dei numeri dei lotti eventualmente disponibili Alla fine dopo trattative e polemiche il governatore del, Luca Zaia, ha preferito chiudere la questione con una battuta: “Comprare vaccini per gli altri? Per adesso solo grappa”. Le sue parole sono in risposta a quanto detto qualche giorno fa dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca che, in riferimento all’acquisto tramite intermediari aveva sottolineato che “i vaccini sono un prodotto un po’ diverso dalla grappa barricata”. Le offerte fatte alCome riportato dal Messaggero, ormai Zaia è stanco di ripetere che ilha ricevuto almeno venti offerte e che, dopo aver dato tutta la documentazione ai carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità, ha chiesto ...

Ultime Notizie dalla rete : Contratto per Torino, Nkoulou: 'Ossessione salvezza, non possiamo fallire' ... difensore granata che Nicola ha recuperato alla causa dopo mesi di scarso utilizzo, indica nella salvezza il suo obiettivo per i prossimi mesi. Il giocatore è in scadenza di contratto, ma in una ...

Civitanova, inizia il Blengini II: 'Ecco perché sono tornato adesso' Può dirci qualcosa in più sulla durata del contratto? 'Non è il momento in cui mi va di parlare di ...di annuncio si fa riferimento al fatto che il tecnico sarà l'allenatore del club anche per la ...

Sanzioni contro gli operatori che cambiano il contratto agli utenti, Agcom fa valere le nuove tutele Il Sole 24 ORE Pfizer: "Gli studi sulle varianti sono incoraggianti" L’amministratore delegato di Pfizer Italia Paivi Kerkola ha annunciato l’arrivo di 40 milioni di dosi di vaccino nel nostro paese entro l’anno. L’azienda, ha spiegato, sta lavorando incessantemente pe ...

Lavoratore rifiuta di servire cliente senza mascherina, si può licenziare? Si può licenziare il dipendente che rifiuta di servire cliente senza mascherina? La sentenza n. 9/2021, il Tribunale di Arezzo.

... difensore granata che Nicola ha recuperato alla causa dopo mesi di scarso utilizzo, indica nella salvezza il suo obiettivoi prossimi mesi. Il giocatore è in scadenza di, ma in una ...Può dirci qualcosa in più sulla durata del? 'Non è il momento in cui mi va di parlare di ...di annuncio si fa riferimento al fatto che il tecnico sarà l'allenatore del club anchela ...L’amministratore delegato di Pfizer Italia Paivi Kerkola ha annunciato l’arrivo di 40 milioni di dosi di vaccino nel nostro paese entro l’anno. L’azienda, ha spiegato, sta lavorando incessantemente pe ...Si può licenziare il dipendente che rifiuta di servire cliente senza mascherina? La sentenza n. 9/2021, il Tribunale di Arezzo.