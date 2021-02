Contagiato dopo prima dose di vaccino, 52enne muore nel Casertano. Asl: “È variante inglese” (Di sabato 27 febbraio 2021) Covid, Contagiato variante inglese tra la prima e la seconda dose del vaccino: morto Ugo Scardigli È morto Ugo Scardigli, l’operatore socio sanitario del Casertano che aveva contratto la variante inglese del Covid. All’uomo, 52 anni di Pietravairano, era stata somministrata la prima dose di vaccino a metà gennaio e la seconda dopo 21 giorni. “In queste ore – precisa subito il direttore dell’Asl di Caserta, Ferdinando Russo – sto leggendo di persone che dopo questo caso si stanno interrogando sull’efficacia del vaccino, vorrei tranquillizzare e precisare che purtroppo l’uomo è stato solo sfortunato perché ha contratto il Covid tra la ... Leggi su tpi (Di sabato 27 febbraio 2021) Covid,tra lae la secondadel: morto Ugo Scardigli È morto Ugo Scardigli, l’operatore socio sanitario delche aveva contratto ladel Covid. All’uomo, 52 anni di Pietravairano, era stata somministrata ladia metà gennaio e la seconda21 giorni. “In queste ore – precisa subito il direttore dell’Asl di Caserta, Ferdinando Russo – sto leggendo di persone chequesto caso si stanno interrogando sull’efficacia del, vorrei tranquillizzare e precisare che purtroppo l’uomo è stato solo sfortunato perché ha contratto il Covid tra la ...

