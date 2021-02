Contagi in Crescita in Emilia Romagna | Bonaccini Pensa Alla Chiusura Delle Scuole

borghi_claudio : Fino ad oggi c'era il nulla, oggi c'è un MINIMO accenno di crescita dei dati. Nessuna crescita nei decessi. Continu… - rtl1025 : ?? Continua a essere preoccupante la situazione a #Brescia dove anche oggi i contagi sono in crescita e dai 901 di i… - antonello_fresu : RT @vivranda: Concordo pienamente,aggiungerei anche che questa data verrà disattesa perché adesso si sta cominciando a vedere di nuovo la c… - JPCK72 : RT @borghi_claudio: Fino ad oggi c'era il nulla, oggi c'è un MINIMO accenno di crescita dei dati. Nessuna crescita nei decessi. Continua a… - kittimanda : RT @borghi_claudio: Fino ad oggi c'era il nulla, oggi c'è un MINIMO accenno di crescita dei dati. Nessuna crescita nei decessi. Continua a… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi Crescita

... che ora è in zona gialla, a causa di un picco didovuto alle varianti. Il direttore della ... Inle Regioni con le terapie intensive sopra la soglia critica Aumenta il numero delle ...I modelli matematici sulla risalita deiCovid a Milano non hanno sbagliato. Dieci giorni fa ... I numeri sono destinati a salire e la curva di, riporta Il Giorno , dovrebbe durare ...Tamponi positivi in dieci comuni della provincia, salgono a 27 i ricoveri in malattie infettive Covid all’ospedale Misericordia ...La crescita dei contagi da Covid 19 è tornata a farsi incisiva a Milano e non si fermerà prima del prossimo 20 marzo, quando è previso il nuovo “picco” dei casi. A riportarlo è il Corriere della Sera, ...