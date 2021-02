Contagi Covid, cresce la preoccupazione del personale della scuola (Di sabato 27 febbraio 2021) Torna a crescere la preoccupazione del personale della scuola di fronte al nuovo aumento dei Contagi: ne parla Elena Bernardini, segretaria generale della Flc-Cgil di Bergamo, dal particolare punto di osservazione che il sindacato ha su lavoratori e dinamiche degli istituti scolastici. “Chi lavora nelle scuole dei più piccoli non si è mai fermato da settembre, è da sempre stato esposto e oggi lo è ancora di più, essendo a contatto diretto con bambini che nelle scuole dell’infanzia non possono indossare le mascherine. Dunque bisogna accelerare i tempi di avvio delle vaccinazioni di insegnanti e personale scolastico, come previsto nel Piano Strategico Nazionale del 2 gennaio. Altre Regioni, come la Toscana, hanno iniziato da oltre una settimana: perché ... Leggi su bergamonews (Di sabato 27 febbraio 2021) Torna are ladeldi fronte al nuovo aumento dei: ne parla Elena Bernardini, segretaria generaleFlc-Cgil di Bergamo, dal particolare punto di osservazione che il sindacato ha su lavoratori e dinamiche degli istituti scolastici. “Chi lavora nelle scuole dei più piccoli non si è mai fermato da settembre, è da sempre stato esposto e oggi lo è ancora di più, essendo a contatto diretto con bambini che nelle scuole dell’infanzia non possono indossare le mascherine. Dunque bisogna accelerare i tempi di avvio delle vaccinazioni di insegnanti escolastico, come previsto nel Piano Strategico Nazionale del 2 gennaio. Altre Regioni, come la Toscana, hanno iniziato da oltre una settimana: perché ...

riotta : Per favore raddoppiate le precauzioni. Il vaccino ritarda e i contagi sono ovunque. Siamo stanchi ma non molliamo.… - stebellentani : Primi effetti del vaccino in emilia-romagna: -86% di contagi tra gli operatori sanitari, oltre 90% della rsa sono covid free - Corriere : La stretta in altre 5 regioni e l’allarme sui contagi a scuola: tutti i nuovi colori de... - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Covid #Basilicata, 131 contagi e un morto: bollettino 27 febbraio - infoitinterno : Covid Basilicata, 131 contagi e un morto: bollettino 27 febbraio -