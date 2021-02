Congo, l'arrivo del feretro di Attansio avvolto nel tricolore (Di sabato 27 febbraio 2021) Poco dopo le 10 sono inziati al centro sportivo di Limbiate, in provincia di Monza, i funerali di Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano di 43 anni ucciso lunedì scorso nella Repubblica democratica ... Leggi su leggo (Di sabato 27 febbraio 2021) Poco dopo le 10 sono inziati al centro sportivo di Limbiate, in provincia di Monza, i funerali di Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano di 43 anni ucciso lunedì scorso nella Repubblica democratica ...

Ultime Notizie dalla rete : Congo arrivo Congo, l'arrivo del feretro di Attansio avvolto nel tricolore ... in provincia di Monza, i funerali di Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano di 43 anni ucciso lunedì scorso nella Repubblica democratica del Congo. Il feretro è avvolto da un tricolore. A celebrare ...

A Limbiate i funerali di Luca Attanasio, l'ambasciatore ucciso in Congo Esequie celebrate dall'arcivescovo di Milano Delpini. E' il giorno delle esequie per Luca Attanasio, l'ambasciatore nella Repubblica democratica del Congo, ucciso lunedì scorso. L'arrivo del feretro è stato accolto da un applauso all'ingresso del campo sportivo di Limbiate, il paese in provincia di Monza e Brianza, dove era cresciuto. Il campetto ...

Congo, autopsia: Attanasio e Iacovacci morti in uno scontro a fuoco. 'Non è stata una esecuzione' - Speciali Agenzia ANSA Congo: Limbiate saluta il suo Luca, presenti Fontana e sindaci (ANSA) - LIMBIATE, 27 FEB - Dopo il funerale di Stato a Roma giovedì, oggi è stata la sua Limbiate, dove l'ambasciatore ucciso in Congo, era semplicemente Luca o 'Att', a dargli l'ultimo saluto. Prese ...

Congo-Kinshasa: iniziati a Limbiate i funerali dell'ambasciatore Attanasio Limbiate, città di 35mila abitanti della provincia di Monza e Brianza si è stretta oggi intorno alla moglie di Luca Attanasio, ...

