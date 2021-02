Conferenza stampa Pioli: «Scontro diretto, ottima Roma senza Dzeko» (Di sabato 27 febbraio 2021) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma. Ecco le sue parole Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato alla vigilia della gara contro la Roma. Le sue parole. SULLA Roma – «Sicuramente è una squadra che ha tante soluzioni offensive, è vero Dzeko era un punto di riferimento ma la Roma ha fatto ottimi risultati senza di lui. Stanno bene, tengono bene in campo. Noi dobbiamo contrapporci con lucidità». SUL PERCORSO – «Possiamo cambiare posizioni in campo, abbiamo un modulo elastico. Ciò che ha detto Kjaer rispecchia tutte le convinzioni sul nostro percorso. È bene giocare con i più forti e stanno arrivando, arriviamo a questo momento bene. Superare il ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Stefano, allenatore del Milan, ha parlato inalla vigilia della gara contro la. Ecco le sue parole Stefano, tecnico del Milan, ha parlato alla vigilia della gara contro la. Le sue parole. SULLA– «Sicuramente è una squadra che ha tante soluzioni offensive, è veroera un punto di riferimento ma laha fatto ottimi risultatidi lui. Stanno bene, tengono bene in campo. Noi dobbiamo contrapporci con lucidità». SUL PERCORSO – «Possiamo cambiare posizioni in campo, abbiamo un modulo elastico. Ciò che ha detto Kjaer rispecchia tutte le convinzioni sul nostro percorso. È bene giocare con i più forti e stanno arrivando, arriviamo a questo momento bene. Superare il ...

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Pioli: "Con la Roma è scontro Champions" "Con la Roma sara' uno scontro diretto per la Champions League. E' la classifica che lo dice". Cosi' Stefano Pioli, allenatore del Milan, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma. "Sara' una partita importante, i punti valgono probabilmente di piu'. Da domani ci saranno tre settimane con tante gare importanti. E' il ...

Semplici: "Ora servono solo i fatti" "Ora le parole contano poco - ha detto nella conferenza stampa della vigilia - servono i fatti. In questi pochi giorni ho fatto leva più sugli aspetti psicologici che su quelli tattici o fisici. ...

Covid, la conferenza stampa sull’andamento epidemiologico delle Regioni: la diretta Il Fatto Quotidiano Milan, Pioli in conferenza: "Bennacer e Mandzukic out. Tomori sta facendo bene" Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di domani contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni.

Tomori titolare a Roma? Pioli: "Vedremo, cercheremo di fare le scelte migliori" Fikayoko Tomori partirà dal primo minuto contro la Roma? Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro i giallorossi, mister Pioli ha commentato così: ...

