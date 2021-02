Conferenza stampa Inzaghi: «Napoli in crisi? Mi viene da sorridere» (Di sabato 27 febbraio 2021) Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Napoli: ecco le parole del tecnico dei sanniti Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli. MOMENTO DI FORMA – «Stiamo bene, contro Sampdoria, Bologna e Roma lo abbiamo dimostrato. Sappiamo che è una partita difficilissima: siamo pronti, non vediamo l’ora di scendere in campo contro il Napoli». BATTERE UNA BIG – «E’ quasi impossibile, è necessario metterselo bene in testa. A me interessa vedere un Benevento coraggioso, propositivo, che vuole sovvertire i pronostici che ti danno perdente alla vigilia come poteva essere contro Roma, Juventus e Lazio. In questi casi il risultato è relativo, a me preme che la mia squadra ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Filippo, tecnico del Benevento, ha parlato alla vigilia della sfida contro il: ecco le parole del tecnico dei sanniti Filippo, tecnico del Benevento, ha parlato inalla vigilia della gara contro il. MOMENTO DI FORMA – «Stiamo bene, contro Sampdoria, Bologna e Roma lo abbiamo dimostrato. Sappiamo che è una partita difficilissima: siamo pronti, non vediamo l’ora di scendere in campo contro il». BATTERE UNA BIG – «E’ quasi impossibile, è necessario metterselo bene in testa. A me interessa vedere un Benevento coraggioso, propositivo, che vuole sovvertire i pronostici che ti danno perdente alla vigilia come poteva essere contro Roma, Juventus e Lazio. In questi casi il risultato è relativo, a me preme che la mia squadra ...

