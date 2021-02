Conferenza stampa Gasperini: «Col Real puntavamo allo 0-0, speriamo nell’effetto opposto» (Di sabato 27 febbraio 2021) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria. Le sue parole Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria. Le sue parole. Real MADRID – «Mercoledì abbiamo fatto una partita quasi esclusivamente difensiva dopo essere rimasti in inferiorità numerica. Le azioni non sono state molte, è stato un modo comunque efficace di difendersi. Non abbiamo concesso molto al Real Madrid, speravamo di portare a casa lo 0-0. In quelle condizioni era difficile fare di più, la squadra è stata brava pur non giocando la partita che speravamo di giocare. Il calcio è anche questo, non è la prima volta che ci succede visto che è ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, ha parlato inalla vigilia della gara contro la Sampdoria. Le sue parole Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, ha parlato inalla vigilia della gara contro la Sampdoria. Le sue parole.MADRID – «Mercoledì abbiamo fatto una partita quasi esclusivamente difensiva dopo essere rimasti in inferiorità numerica. Le azioni non sono state molte, è stato un modo comunque efficace di difendersi. Non abbiamo concesso molto alMadrid, speravamo di portare a casa lo 0-0. In quelle condizioni era difficile fare di più, la squadra è stata brava pur non giocando la partita che speravamo di giocare. Il calcio è anche questo, non è la prima volta che ci succede visto che è ...

