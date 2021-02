Conferenza stampa Fonseca: «Nessuna crisi Milan ma non siamo in ansia» (Di sabato 27 febbraio 2021) Paulo Fonseca, tecnico della Roma, è intervenuto in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan. Le sue dichiarazioni Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan. EMERGENZA DIFESA – «Vediamo domani. Posso dire che Spinazzola giocherà a sinistra». EL SHAARAWY PUNTA CENTRALE – «Non abbiamo provato Stephan come attaccante, ma penso che in caso di necessità lo può fare». MKHITARYAN O IBRAHIMOVIC – «Sono due grandi calciatori. Miki per la Roma e Ibra per il Milan. Stanno facendo una grande stagione». ansia DA BIG – «No. Ho visto una grande voglia dei giocatori per fare una bella partita». SMALLING – «Sta meglio, penso che possa rientrare la ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Paulo, tecnico della Roma, è intervenuto inalla vigilia della gara contro il. Le sue dichiarazioni Paulo, tecnico della Roma, ha parlato inalla vigilia della gara contro il. EMERGENZA DIFESA – «Vediamo domani. Posso dire che Spinazzola giocherà a sinistra». EL SHAARAWY PUNTA CENTRALE – «Non abbiamo provato Stephan come attaccante, ma penso che in caso di necessità lo può fare». MKHITARYAN O IBRAHIMOVIC – «Sono due grandi calciatori. Miki per la Roma e Ibra per il. Stanno facendo una grande stagione».DA BIG – «No. Ho visto una grande voglia dei giocatori per fare una bella partita». SMALLING – «Sta meglio, penso che possa rientrare la ...

