Conferenza permanente tra i sindaci, nasce la città dell'agro: il commento di Strianese (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl covid ha avuto nell'agro nocerino sarnese l'effetto di unire i comuni che, davanti alla crisi generata dall'emergenza sanitaria, hanno deciso di fare fronte comune. Dopo essere stata auspicata per anni, nasce la città dell'agro ovvero un fronte compatto di amministratori locali determinati a fare della loro unione una forza. Partendo dalla questione scuola, i sindaci hanno iniziato un confronto permanente che li porterà a adottare azioni omogenee sul territorio anche in altri ambiti, dalla mobilità allo sviluppo sostenibile secondo quelle che sono le motivazioni che si sono dati dal primo incontro. Aderiscono alla Conferenza permanente, chiarendo che non si tratta di nessuna iniziativa che vuole scavalcare amministrazioni statali ...

