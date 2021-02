"Con il passaporto vaccinale cittadini di serie A e B", dice Celotto (Di sabato 27 febbraio 2021) AGI - Fino a quando i vaccini anti Covid non ci saranno per tutti, l'idea di un certificato che consenta a chi è già vaccinato di viaggiare “rischia di creare cittadini di serie A e serie B”. Alfonso Celotto, docente di Diritto costituzionale alla facoltà di Giurisprudenza all'Università Roma Tre, boccia l'idea lanciata a Bruxelles. “L'esigenza – premette all'AGI – è sempre la stessa: bilanciare l'esigenza di far ripartire l'economia, il lavoro e, in questo caso particolare, il turismo, con la parità di trattamento per tutti i cittadini. E la nostra Costituzione vieta discriminazioni sulla base delle condizioni personali e sociali”. “Pensiamo a quello che accade per i nostri bambini – osserva il costituzionalista - C'è una serie di vaccini da fare obbligatoriamente, senza i quali ... Leggi su agi (Di sabato 27 febbraio 2021) AGI - Fino a quando i vaccini anti Covid non ci saranno per tutti, l'idea di un certificato che consenta a chi è già vaccinato di viaggiare “rischia di crearediA eB”. Alfonso, docente di Diritto costituzionale alla facoltà di Giurisprudenza all'Università Roma Tre, boccia l'idea lanciata a Bruxelles. “L'esigenza – premette all'AGI – è sempre la stessa: bilanciare l'esigenza di far ripartire l'economia, il lavoro e, in questo caso particolare, il turismo, con la parità di trattamento per tutti i. E la nostra Costituzione vieta discriminazioni sulla base delle condizioni personali e sociali”. “Pensiamo a quello che accade per i nostri bambini – osserva il costituzionalista - C'è unadi vaccini da fare obbligatoriamente, senza i quali ...

