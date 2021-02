“Come l’uomo della Luna”: il nuovo album di Gimbo (Di sabato 27 febbraio 2021) Come l’uomo della Luna è il titolo del nuovo album del cantautore romano Giampietro Pica, in arte Gimbo. Il lavoro discografico, pubblicato da Redgoldgreen Label, è disponibile dallo scorso venerdì 26 febbraio su tutte le piattaforme digitali. Che album è Come l’uomo della Luna? Come l’uomo della Luna è un viaggio, un percorso attraverso la musica di Gimbo. Ogni traccia è una tappa. È quasi un concept album, con una mappa netta tracciata dal cantautore. I brani si susseguono Come le strade di una cittadina calda ed accogliente: ballad, pezzi andanti dal gusto ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 27 febbraio 2021)è il titolo deldel cantautore romano Giampietro Pica, in arte. Il lavoro discografico, pubblicato da Redgoldgreen Label, è disponibile dallo scorso venerdì 26 febbraio su tutte le piattaforme digitali. Cheè un viaggio, un percorso attraverso la musica di. Ogni traccia è una tappa. È quasi un concept, con una mappa netta tracciata dal cantautore. I brani si susseguonole strade di una cittadina calda ed accogliente: ballad, pezzi andanti dal gusto ...

MassimoMalvest1 : RT @MarcoRizzoPC: L’immagine di #Draghi al supermercato con la moglie ed il carrello tende a farlo apparire come una persona ‘normale’. Non… - Silver72725560 : RT @manus10_: “Rimasi fermo qualche istante e nel frattempo arrivò un terzo uomo, si accostò e mi disse non fare come l'uomo che guarda la… - Cris_Husu : @CallMeEsaurita Non si etichetta, e non è l’unica a farlo... è semplicemente una donna libera che nel 2021 può amar… - MinervaArmata : RT @SalaLettura: “Come nella vita l'attesa di un bene ci dà piú gioia che il raggiungerlo...l'attesa rappresenta l'unica forma di felicità… - AlviseContarini : RT @andreaborsoi1: Inizio la giornata seguendo da Vienna il funerale di un uomo semplice ed eccezionale. RIP Capitano Tom Moore @captaintom… -

Ultime Notizie dalla rete : Come l’uomo Navalny condannato a due anni e 8 mesi. Il suo attacco a Putin, «Vladimir l’Avvelenatore» Il Sole 24 ORE