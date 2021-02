Combinata nordica, oggi verrà consegnata anche la Coppa del Mondo femminile a Tara Geraghty-Moats (Di sabato 27 febbraio 2021) oggi si assegnerà il primo, storico, titolo iridato nella Combinata nordica femminile ai Mondiali di sci nordico in corso ad Oberstdorf, ma la giornata odierna sarà ancor più importante, con la consegna della prima Coppa del Mondo di Combinata nordica femminile, che avverrà al termine delle premiazioni della gara iridata. Le tante cancellazioni in questa stagione hanno fatto sì che la Sfera di Cristallo finisse per essere assegnata con una sola prova disputata, quella del 18 dicembre 2020 a Ramsau, dove si era imposta la statunitense Tara Geraghty-Moats, la quale aveva preceduto la norvegese Gyda Westvold Hansen, seconda, e la nipponica Anju Nakamura, terza. Per ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021)si assegnerà il primo, storico, titolo iridato nellaai Mondiali di sci nordico in corso ad Oberstdorf, ma la giornata odierna sarà ancor più importante, con la consegna della primadeldi, che aval termine delle premiazioni della gara iridata. Le tante cancellazioni in questa stagione hanno fatto sì che la Sfera di Cristallo finisse per essere assegnata con una sola prova disputata, quella del 18 dicembre 2020 a Ramsau, dove si era imposta la statunitense, la quale aveva preceduto la norvegese Gyda Westvold Hansen, seconda, e la nipponica Anju Nakamura, terza. Per ...

